Dobre, Agricover Holding: Capitalizare de 10 milioane de lei la Agricover Technology pentru dezvoltarea platformei agritech. Vrem sa atragem peste 2.000 de ferme in portofoliu

Grupul Agricover a capitalizat divizia IT cu 10 milioane de lei pentru a continua investitiile in dezvoltarea Crop 360, o platforma de agricultura digitala integrata lansata in decembrie 2021, prin adaugarea de functionalitati importante acesteia, a declarat pentru Profit.ro Liviu Dobre, directorul general al Agricover Holding."Credem cu tarie ca viitorul agriculturii sustenabile este strans legat de digitalizare si de cresterea gradului de adoptie a tehnologiei in ferme. In plus, daca ne ... citeste toata stirea