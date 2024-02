DOCUMENT Amenzi de 5 ori mai mari pentru cei care circula fara RCA, vanzarea in rate si fransiza

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a transmis in Parlament un set de propuneri la un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto (RCA), care aduce schimbari importante acestui act normativ. Astfel, companiile care emit RCA vor fi obligate sa vanda si in rate. In plus, apare conceptul de fransiza, care permite asiguratului sa achite un pret mai mic pentru polita RCA, dar acesta va acoperi o parte din cuatumul ... citește toată știrea