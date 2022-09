DOCUMENT - ANCOM face concesii operatorilor in perspectiva licitatiei 5G: diminueaza cu 30% tariful anual de utilizare a spectrului radio, elimina scrisoriile de garantie bancara si reduce numarul localitatilor acoperite

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, (ANCOM) a acceptat, in urma observatiilor transmise de operatorii telecom privind documentatia pentru licitatia 5G, sa extinda valabilitatea licentelor de la 20 la 25 de ani si sa diminueze cu 30% tariful anual de utilizare a spectrului radio (TUS), potrivit documentelor publicate de institutie in urma procesului de consultare.Cererile Orange, Vodafone si Telekom Mobile de reducere sau eliminare a tarifului anual de ... citeste toata stirea