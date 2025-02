DOCUMENT Ministerul Agriculturii (0%), Ministerul Energiei (4,56%), Ministerul Mediului (6,99%) si Ministerul Sanatatii (11,64%) au inregistrat cel mai mic progres financiar dintre coordonatorii de reforme si investitii din PNRR

Ministerul Agriculturii - 0%, Ministerul Energiei - 4,56%, Ministerul Mediului - 6,99% si Ministerul Sanatatii - 11,64% au inregistrat cel mai mic progres financiar dintre coordonatorii de reforme si investitii din PNRR, releva un document guvernamental aflat in posesia Profit.ro. In ce priveste progresul financiar PNRR inregistrat in implementarea investitiilor asumate prin PNRR, media este de 19,86%. In document, Ministerul Investitiilor (MIPE) atrage atentia asupra gradului redus de ... citește toată știrea