DOCUMENT Statul are neocupate 91.000 de posturi, 15.000 find lipsa la MApN, in pofida razboiului din Ucraina. Deficite mari sunt si la Educatie, Sanatate si Politie

Administratia centrala, din subordinea Guvernului, are 815.260 de angajati, desi numarul de posturi aprobate (bugetate) este de 906.142, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Guvernul are, astfel, 90.882 de posturi vacante, informatie importanta in contextul deciziei recente a Executivului, anuntata de Profit.ro la inceputul lunii decembrie, de a da, din nou, liber institutiilor statului sa faca angajari de anul urmator, urmand ca inghetarea angajarilor in sistemul public introdusa pentru a ... citeste toata stirea