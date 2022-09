DOCUMENT Vivre Deco - afaceri in cadere, pierderi mai mari. "Filosofia practicata de fosta conducere executiva a fost una gresita!" LISTA riscurilor, sunt anticipate noi "decizii dificile"

Vivre Deco, unul dintre cei mai mari retaileri online de home&deco din Europa Centrala si de Est (ECE), a inregistrat in primul semestru afaceri de 70,7 milioane lei, cu 45% mai mici comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, si o pierdere de 18,6 milioane lei, de la un minus de 17 milioane lei in primul semestru din 2021, fiind anticipat ca vor fi necesare in continuare "decizii dificile" din partea managementului.Scaderea cifrei de afaceri a fost determinata de efectul cumulat al ... citeste toata stirea