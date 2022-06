Domeniul Stirbey, cu administrator, fondat de fosti angajati din Guvern, in faliment - la vanzare. Plan inutil pentru hotel exclusivist si apartamente, petreceri, festivaluri. Palatul, ales de Chivu la nunta, a fost casa de oaspeti pentru Nicu Ceausescu

Domeniul Stirbey din Buftea, administrat de firma Bucharest Arena, avand printre fondatori fosti angajati din Guvern, in insolventa de la inceputul anului 2018 si intrat in faliment la finele anului 2019, a fost scos din nou la vanzare, prin licitatie publica, la un pret de pornire de 7,9 milioane euro.Domeniul ofertat, aflat in orasul Buftea, include atat palatul (suprafata construita de 2.168 mp), cat si si terenul aferent (239.934 mp) si o sala multifunctionala (2.021 mp).Profit.ro anunta ... citeste toata stirea