Donald Trump a preluat puterea la Casa Alba. Trump si-a asumat responsabilitati mari, una fiind injumatatirea facturilor la energie si carburanti pentru americanul de rand

Donald Trump a fost investit luni ca presedinte al SUA, ceea ce il face cel mai puternic politician al lumii. In UE, teama cea mai mare este ca acesta va porni un razboi tarifar impotriva importurilor industriale pentru a-i proteja pe producatorii americani, ca va incerca sa divizeze Europa tratand separat cu statele de interes in loc de Uniune ca intreg.UE, spun unii, nu este pregatita pentru astfel de presiuni deoarece se confrunta cu o criza acuta de leadership. Insa Donald Trump are ... citește toată știrea