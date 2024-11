Donald Trump ameninta Europa in privinta tarifelor vamale: Va trebui sa plateasca "un pret mare"

Republicanul Donald Trump a declarat ca Uniunea Europeana va trebui sa "plateasca un pret mare" pentru ca nu cumpara suficiente exporturi americane daca va castiga alegerile prezidentiale din SUA.Candidatul republican in cursa pentru Casa Alba, Donald Trump, a afirmat marti, in cadrul unui miting in Pennsylvania, ca Uniunea Europeana va trebui sa plateasca "un pret mare" pentru ca nu cumpara exporturi americane.Acest lucru s-ar putea produce in scenariul in care Donald Trump va castiga ... citește toată știrea