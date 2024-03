Donald Trump domina Super Tuesday si se apropie de nominalizarea republicana. Fostul presedinte a obtinut victorii in aproape toate statele in care s-au desfasurat alegerile primare republicane

Donald Trump a obtinut victorii in aproape toate statele in care s-au desfasurat alegerile primare republicane in Super Marti, intr-o noapte care l-a dus in pragul de a obtine nominalizarea partidului sau la presedintie pentru a-l infrunta pe Joe Biden in cursa pentru Casa Alba din acest an.Pana la ora 12.30, ora estului, Trump castigase 12 din cele 15 state care au votat in Super Marti, o data cruciala in calendarul alegerilor primare.Dominatia fostului presedinte - care a inclus victorii in ... citește toată știrea