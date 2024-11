Donald Trump i-a ales pe Elon Musk si Vivek Ramaswamy sa conduca un departament al eficientei guvernamentale. Musk: "Amenintare la adresa democratiei? Nu, amenintare la adresa birocratiei!"

Donald Trump i-a ales pe Elon Musk si Vivek Ramaswamy sa conduca un "departament al eficientei guvernamentale", punandu-i pe cei doi antreprenori in fruntea unui efort promis de a reduce regulile, birocratia si cheltuielile in intreaga administratie."Amenintare la adresa democratiei? Nu, amenintare la adresa birocratiei!" Musk, cel mai bogat om din lume si un sustinator fervent al lui Trump, a scris pe platforma sa de socializare X."Nu vom pleca in liniste, @elonmusk", a scris Ramaswamy ... citește toată știrea