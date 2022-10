Dormim mai mult cu o ora: Cand trece Romania la ora de iarna?

Romania trece in noaptea de sambata spre duminica, data de 30 octombrie, la ora oficiala de iarna, ora 4:00 urmand sa devina ora 3:00 si vom dormi mai mult cu o ora.Acest mecanism de schimbare a orei este folosit de Romania din 1932, acesta fiind folosit de peste 100 de tari din intreaga lume.Ora de iarna este ora legala oficiala standard, de multe ori doar ora oficiala, legata de conceptul de ora astronomica, folosita in mod normal in majoritatea tarilor sau teritoriilor, in ... citeste toata stirea