Dormim mai mult cu o ora: Cand trece Romania la ora de iarna?

Sursa: Ziarul Financiar
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 10:36
22 citiri
Romania trece in luna octombrie, la fel ca in anii precedenti, la ora oficiala de iarna, ora 4:00 urmand sa devina ora 3:00. Trecerea la ora de iarna se va face in ultimul weekend din luna curenta.
Trecerea la ora de iarna va avea loc in acest an, in noaptea dintre 25 si 26 octombrie in noaptea de sambata spre duminica. Ora 4:00 va deveni ora 3:00 si vom dormi mai mult cu o ora.
Acest mecanism de schimbare a orei este folosit de Romania din 1932, acesta fiind folosit de peste 100 de tari din ...citește toată știrea

