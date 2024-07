Dosar de evaziune fiscala in domeniul constructiilor, cu un prejudiciu de aproape 7,5 milioane de lei

Procurorii bucuresteni ancheteaza un dosar in care trei persoane sunt suspectate de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de aproape 7,5 milioane de lei, in urma unor activitati in domeniul constructiilor. Doua persoane au fost plasate sub control judiciar in acest dosar.Urmareste-ne si pe Google News Evenimente25 iulie - Maraton Medika TV - Sanatatea Aparatului Urinar30 iulie - Maraton Profit News TV: Inteligenta Artificiala in Economie "In fapt, in sarcina suspectilor s-a retinut ca, in ... citește toată știrea