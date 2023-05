Parchetul General a clasat, ieri, cauza deschisa de fosta Sectie de Investigare a Infractiunilor din Magistratura (SIIJ) referitoare la fostul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, actual procuror-sef al Parchetului European, din cauza inexistentei faptelor pentru care a fost cercetata aceasta.In dosarul penal inregistrat in martie 2019, chiar in timpul procedurii de selectie a procurorului sef european, Kovesi a fost plasata, din dispozitia Adinei Florea, pentru cateva zile, sub control judiciar ... citeste toata stirea