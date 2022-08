Doua oferte la ASF pentru monitorizarea pietei de capital romanesti

Scila AB (Suedia) si Web Win Group Net vor sa furnizeze Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) un sistem de IT pentru modernizarea procesului de monitorizare a operatiunilor derulate pe piata de capital din Romania. Contractul a fost estimata la 1,765 milioane de lei, fara TVA.ASF sustine ca urmareste astfel modernizarea si eficientizarea activitatii de supraveghere a pietei de capital in conditiile noilor reglementari europene si nationale (ex. MAR, MiFID II, Legea nr. 24/2017, Legea nr. ... citeste toata stirea