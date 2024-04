DPA: "Conservatorii britanici ar putea obtine sub 100 de locuri in parlament la viitoarele alegeri"

Partidul Conservator britanic ar putea obtine, la viitoarele alegeri legislative din Regatul Unit, mai putin de 100 de locuri in parlament, indica un sondaj de opinie realizat de agentia de studii sociologice Survation, a relatat sambata DPA.Partidul Laburist ar urma sa ia 45% din voturi, cu 19 puncte procentuale mai mult decat Partidul Conservator, potrivit sursei.Sondajul arata ca in Scotia si Tara Galilor conservatorii nu ar obtine niciun mandat in parlamentul de la Londra, iar in Anglia ... citește toată știrea