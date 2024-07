DPA: Noua alianta a lui Viktor Orban are suficiente partide in componenta sa pentru a obtine statutul de grup in PE

O noua alianta de extrema dreapta in Parlamentul European, lansata cu doar o saptamana in urma de premierul ungar Viktor Orban, are suficiente partide pentru a obtine statutul de grup in legislativul european, informeaza duminica dpa.Liderul nationalist ungar, a carui tara detine de la 1 iulie presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, si-a anuntat pe 30 iunie intentia de a forma un nou grup parlamentar, numit "Patrioti pentru Europa", cu partidul de extrema dreapta austriac si ... citește toată știrea