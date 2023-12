Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a lansat un atac la adresa presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat portalului 20 Minuten din Elvetia, care a fost citat pe larg in Rusia si Ucraina duminica, potrivit dpa."Oamenii se intreaba de ce nu am fost mai bine pregatiti pentru acest razboi, de ce Zelenski a negat pana in ultimul moment ca se va ajunge la asta", a declarat Kliciko in interviul difuzat sambata."Erau prea multe informatii care nu corespundeau realitatii", a ... citeste toata stirea