DPA: Sefa guvernului italian, Giorgia Meloni, si-a anuntat candidatura la alegerile europene din iunie

Sefa guvernului italian, Giorgia Meloni, si-a anuntat duminica participarea la alegerile europene din iunie cu scopul de a creste sustinerea pentru formatiunea sa, Fratelli d'Italia (Fratii Italiei, extrema dreapta), relateaza dpa"Vrem sa facem in Europa ce am facut in Italia (la alegerile de) pe 25 septembrie 2022 (...), sa cream o majoritate care aduce laolalta fortele de centru-dreapta si trimite stanga in opozitie", a explicat Meloni in fata audientei entuziaste, la o conferinta a ... citește toată știrea