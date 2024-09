Dragos Damian, CEO, Terapia: 10% din deficitul de balanta comerciala din Romania vine din zona medicamentelor, in vreme ce in alte tari excedentul vine din industria farmaceutica. Polonia si Ungaria, tari cu care ne comparam, au excedent

Exista o tendinta sau o dorinta de a investi in industria farmaceutica in Romania, insa conditiile de acordare a ajutoarelor de stat pentru cresterea capacitatii de productie locale a medicamentelor nu sunt adaptate la piata, astfel ca producatorilor le este greu sa le acceseze, a spus Dragos Damian, CEO al Terapia."Cel mai important lucru este ca 10% din deficitul de balanta comerciala din Romania vine din zona medicamentelor (suntem o tara de import), in vreme ce alte tari, marea majoritate ... citește toată știrea