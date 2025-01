Dragos Dragoteanu, Euroest Invest: Nicio surpriza. O noua teapa si urmeaza altele. Apa, aerul si fraierul nu se termina niciodata

Antreprenorii care credeau ca statul va tine cont de dorintele mediului privat, in situatia in care deficitul bugetar a atins un nou record, probabil s-au imbatat cu apa rece, atat de Craciun, cat si de Revelion. Si ''betia'' continua. In vacanta prelungita dintre ani (suntem unici in lume cu 2-3 saptamani pauza totala!), aceiasi politicieni ne-au demonstrat inca o data ca numai nebunii asteapta rezultate diferite de la partidele "reformate" cu aceiasi conducatori. La timpuri noi, tot...ei. Zis ... citește toată știrea