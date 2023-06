Presedintele USR, Catalin Drula, a cerut sambata delegatilor prezenti la congresul partidului un mandat in vederea construirii unui pol de dreapta, bazat pe zece obiective, in jurul carora ar urma sa fie alcatuit un viitor program de guvernare, conform agerpres.ro.El a mentionat ca in lunile urmatoare va avea discutii cu partide, oameni politici, organizatii civice, antreprenori si oameni din mediul academic."Vin astazi in fata dumneavoastra si a tuturor celor care cred intr-o Romanie libera ... citeste toata stirea