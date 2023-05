Paul Dragan a inceput sa lucreze in unul dintre primele restaurante McDonald's din Romania, odata cu intrarea brandului pe piata locala. Astazi, 27 de ani mai tarziu, este directorul general al afacerii cu peste 90 de unitati si venituri anuale de 869 de milioane de lei, care este si liderul pietei locale de restaurante. Ce l-a ajutat sa se evidentieze dintre miile de angajati care lucreaza an de an pentru lantul de restaurante cu servire rapida, dincolo de tenacitatea cu care si-a construit ... citeste toata stirea