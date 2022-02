Dupa 30 de ani de lipsa de investitii, cum va atrage Romania peste 10 mld. euro pentru energie? Aflati la ZF Power Summit 2022, 22-24 februarie

Romania are in urmatorii ani o oportunitate unica pentru modernizarea sectorului energetic local, finantari europene de peste 10 mld. euro putand fi injectate in acest domeniu strategic. Dupa 30 de ani de lipsa de investitii, care au transformat Romania in importator net de energie si au generat o criza fara precedent a fortei de munca inalt specializata, atragerea acestor bani si punerea lor la lucru este aproape o obligatie. Va reusi Romania sa o indeplineasca?Dan Dragos Dragan, secretar de ... citeste toata stirea