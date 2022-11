Instagram are probleme luni dupa-amiaza, in intreaga lume, conform downdetector.com. In Romania sute de utilizatori spun ca au probleme cu autentificarea, datele profilului sau cu conectarea la server.Motivul intreruperii ramane neclar, si mai multi utilizatori au raportat ca le-au fost suspendate conturile.Alti utilizatori ... citeste toata stirea