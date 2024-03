E.ON anunta investitii suplimentare de miliarde de euro in tranzitia energetica

E.ON a continuat in mod constant drumul spre o crestere de succes in 2023. Ambele domenii de activitate ale Grupului - Retele energetice si Solutii pentru clienti - au dat rezultate, pe intregul an, care au fost semnificativ peste nivelul anului precedent. E.ON isi va stimula cresterea viitoare prin extinderea, din nou, a planului de investitii pe termen mediu, cu aproximativ 30% fata de planul anterior pe cinci ani. Din 2024 pana in 2028, Grupul intentioneaza sa investeasca 42 de miliarde de ... citește toată știrea