Early Game Ventures lanseaza al doilea fond de investitii, EGV II, in valoare de 60 de milioane de euro. "In primul fond am facut 4 exit-uri cu o rentabilitate de 45%. Nu ne este frica sa facem investitii scumpe, daca acestea sunt bune"

a(Trade Mark)EGV II este un fond de venture capital in valoare de 60 de milioane de euro care are ca scop investitiile in start-upuri de tehnologie romanesti, dar si internationale. EGV II este continuarea EGV, un fond similar in valoare de 26 de milioane de euro ajuns la maturitate.Early Game Ventures a lansat cel de-al doilea fond de venture capital, intitulat EGV II, acesta avand o valoare mai mult decat dubla fata de primul, reprezentand o crestere cu 230% a valorii closing-ului final. ... citește toată știrea