ECA: Agricultura europeana, departe de respectarea Green Deal

Exista un decalaj considerabil intre ce vor tintele in materie de clima si mediu ale Uniunii Europene si ce spun planurile nationale pentru agricultura, arata raportul special publicat aseara de Curtea de Conturi Europeana (ECA). Potrivit expertilor ECA, Politica agricola comuna (PAC) 2023-2027 a oferit statelor membre flexibilitatea de a reflecta obiectivele verzi ambitioase ale UE in planurile lor, dar in realitate toate tarile au utilizat derogari de la conditiile agricole si de mediu, iar ... citește toată știrea