Echipa Nationala a Romaniei a lui Mircea Lucescu debuteaza astazi in preliminariile Campionatului Mondial, intr-o noua incercare de a ajunge la turneul final din 2026 care va avea loc in SUA, Canada si Mexic

Nationala Romaniei intalneste Bosnia si Hertegovina vineri seara, primul adversar in drumul spre Cupa Mondiala din 2026. Meciul este programat la ora 21:45, pe Arena Nationala.Romania debuteaza vineri, de la ora 21:45, in preliminariile Campionatului Mondial 2026, impotriva selectionatei Bosniei si Hertegovinei."Dupa sezoane glorioase la Man City, Roma sau Inter Milano, Edin Dzeko vine la Bucuresti conducand echipa Bosniei si Hertegovinei din teren, in calitate de jucator al lui Fenerbahce", ... citește toată știrea