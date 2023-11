Economia americana a inregistrat in trimestrul al treilea o expansiune mai mare decat cea raportata anterior, ceea ce a alimentat dezbaterile cu privire la cat timp vor ramane ratele dobanzilor la un nivel ridicat si daca este posibil ca acestea sa fie majorate in continuare de catre Rezerva Federala.Departamentul de comert a declarat miercuri ca estimeaza acum ca produsul intern brut a crescut cu un ritm anualizat de 5,2% in al treilea trimestru, fata de estimarea initiala de 4,9%. ... citeste toata stirea