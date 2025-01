Economia Chinei a crescut cu 5% anul trecut, atingand tinta oficiala a guvernului, in conditiile in care exporturile puternice si un efort concentrat de stimulare economica au compensat in mare parte cererea interna slaba.Rezultatul a fost usor mai bun decat previziunile analistilor intr-un sondaj Reuters, dar mai slab decat cresterea din 2023, cand economia a inregistrat o expansiune de 5,2%.Produsul Intern Brut (PIB) a crescut cu 5,4% de la an la an in al patrulea trimestru, pe ... citește toată știrea