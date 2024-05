Economia SUA se raceste: SUA a adaugat 175.000 de locuri de munca in aprilie, mult sub asteptari

SUA a adaugat 175.000 de locuri de munca in aprilie, mult sub asteptari, semn ca piata muncii din cea mai mare economie a lumii se raceste, scrie FT.Cifra salariilor neagricole de luna trecuta a fost comparata cu previziunile de crestere de 241.000 de locuri de munca, conform unui sondaj Bloomberg.Cifra din martie a fost revizuita in crestere la 315.000, a anuntat vineri Biroul de Statistica a Muncii.Somajul din SUA ... citește toată știrea