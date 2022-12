EDUCATIA NU PRIMESTE 6% DIN PIBMinisterul Finantelor a finalizat proiectul legii bugetului de stat pentru anul viitor

Ministerul Finantelor a postat in aceasta seara, in dezbatere/consultare publica, proiectul de lege privind bugetul de stat pe anul 2023. Proiectul de buget este configurat pe un cadru economic cu o crestere economica de 2,8% prevazuta pentru anul 2023 si pe o inflatie de 9,6%. Astfel, Produsul Intern Brut se va ridica la 1552,1 miliarde lei, fata de 1396,2 miliarde lei in anul 2022. Conform proiectiei bugetare, castigul salarial mediu net lunar va fi de 4235 lei anul viitor.In anul 2023 ... citeste toata stirea