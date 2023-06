Parintii si elevii se pot pregati asa cum se cuvine de... vacanta sau de examenele de la final de an, incertitudinea a luat sfarsit. Greva care a tinut pe toata lumea implicata intr-un fel sau altul in procesul de invatamant a fost suspendata. Profesorii au reusit un tur de forta in care au negociat dur cu autoritatile, desi asta nu a insemnat neaparat un succes. Teoretic, o parte dintre cererile lor au fost acceptate, practic, ramane de vazut si daca aceasta parte va fi respectata. Pe acest ... citeste toata stirea