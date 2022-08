EDUCATIENoul an scolar, sub semnul reformelor

Pregatirile pentru startul noului an scolar au intrat in linie dreapta. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat ca astazi va avea loc o intalnire cu prefectii si inspectoratele scolare judetene, pentru pregatirea inceperii anului scolar, el precizand ca la discutii va participa si premierul Nicolae Ciuca.Sorin Cimpeanu a participat ieri la o intalnire a Comisiei pentru Dialog Social, in care: "s-au discutat subiecte precum admiterea in liceu, modul de abordare a burselor elevilor, pentru ... citeste toata stirea