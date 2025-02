Efectul Trump: UE si Marea Britanie discuta mecanisme de aparare la nivel european, de teama retragerii SUA

Marea Britanie se va alatura saptamana aceasta liderilor UE in discutii revolutionare privind crearea unor mecanisme de finantare a apararii la nivel european, in contextul in care continentul se straduieste sa isi consolideze capacitatile militare pe fondul temerilor legate de o posibila retragere a protectiei de securitate oferite de SUA, potrivit FT.Cancelarul britanic Rachel Reeves va purta discutii cu alti ministri europeni de finante in cadrul unei reuniuni G20 la Cape Town in aceasta ... citește toată știrea