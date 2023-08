Prabusirea acordului Marii Negre, care a permis exportarea cerealelor ucrainene pe mare, si loviturile rusesti asupra infrastructurii portuare ucrainene au reinnoit amenintarea la adresa securitatii alimentare a lumii, scrie Financial Times.Pericolul este intreruperea aprovizionarii in timp ce Moscova incearca sa castige cu forta o cota mai mare din exporturile mondiale de cereale. In ultima luna, fortele armate ruse au efectuat lovituri cu rachete impotriva terminalelor de cereale ucrainene ... citeste toata stirea