Elena Lasconi: "Daca vrei sa iei BAC-ul, da examen in an electoral!"

Elena Lasconi, presedinta USR, ii solicita premierului Marcel Ciolacu sa nu inchida ochii cu privire la posibila alegere a unor subiecte cu grad scazut de dificultate anul acesta la examenul de bacalaureat, potrivit News.ro."Daca vrei sa iei BAC-ul, da examen in an electoral! Asta pare sa fie reteta descoperita de responsabilii actuali din Educatie. Dupa un rezultat dezastru la Evaluarea Nationala, in aceeasi tara, in acelasi sistem, apare o minune: 76,4% rata de promovare, inainte de ... citește toată știrea