Elena Lasconi, dupa bombardarea spitalului de copii din Ucraina: Acest atac miselesc reprezinta o crima de razboi si vinovatii trebuie sa raspunda in fata Curtii Penale Internationale

Elena Lasconi, presedintele USR, afirma dupa bombardarea spitalului de copii din Ucraina: ca acest atac miselesc reprezinta o crima de razboi si vinovatii trebuie sa raspunda in fata Curtii Penale Internationale, conform news.ro."Astazi, cel mai mare spital de copii din Ucraina - si unul dintre cele mai mari din Europa - a fost spulberat de o racheta ruseasca. Am vazut imagini groaznice, greu de privit. Ma pun in pielea parintilor care isi cauta la aceasta ora copiii printre daramaturi si e ...