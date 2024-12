Elena Lasconi, mesaj catre diaspora: Sunt sigura ca nici voi nu va doriti un presedinte care ameninta ca va scoate Romania din UE si din NATO

Candidata USR in turul doi al alegerilor prezidentiale, Elena Lasconi, afirma intr-un mesaj video catre romanii din diaspora ca este sigura ca nu isi doresc un presedinte care ameninta ca va scoate Romania din UE si din NATO, sau care declara ca se bucura ca nu am intrat in Schengen. "Stiu ca votul vostru este un vot antisistem si e normal sa votati impotriva celor care v-au alungat din tara, insa singurul candidat antisistem sunt eu", le mai spune Lasconi romanilor din strainatate, scrie News. ... citește toată știrea