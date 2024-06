Elena Lasconi, noul presedinte al USR

Elena Lasconi este a castigat sefia partidului USR, cu 68% din voturile membrilor. Primarita de la Campulung a declarat la finalul votului ca a demonstrat ca poate construi punti intre oameni si generatii.Elena Lasconi a declarat: "De astazi incepe reconstructia USR si vom lucra mai uniti si mai determinati ca niciodata pentru ca in joc este pierderea democratiei din Romania. (...) Concentrarea puterii in mainile unor partide invechite in rele si mimarea ca ar consulta populatia, romanii, din ... citește toată știrea