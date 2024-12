Elena Lasconi - preferata cititorilor ziarului BURSA

Elena Lasconi, actualul primar al orasului argesean Campulung, candidata din partea Uniunii Salvati Romania va fi viitorul presedinte al Romaniei, conform optiunii cititorilor Ziarului BURSA exprimata in sondajul online derulat in perioada 3-5 decembrie pe site-ul www.bursa.ro.73% dintre respondenti au votat pentru Elena Lasconi, in timp ce doar 27% s-au exprimat in favoarea contracandidatului acesteia la turul II al alegerilor prezidentiale de duminica, 8 decembrie, Calin Georgescu. Aratam ca ... citește toată știrea