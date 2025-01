Elena Lasconi sustine protestele impotriva CCR

Elena Lasconi, presedinta USR, a exprimat sustinere fata de romanii care au iesit astazi in strada pentru a protesta impotriva modului in care Curtea Constitutionala a utilizat puterea sa discretionara, subliniind ca solutiile nu vor veni din strada sau din retelele sociale."Ii inteleg pe romanii care au iesit azi in strada sa arate CCR obrazul pentru cum si-a folosit discretionar puterea. Am fost primul om politic care a atras atentia ca ceea ce face CCR ne duce mai aproape de Moscova, nu de ... citește toată știrea