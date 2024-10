Elena Lasoni: George Simion si gasca lui incearca sa ne duca inapoi in trecut, in haos si frica

Presedinta USR, Elena Lasoni, declara vineri ca liderul AUR George Simion si gasca lui incearca sa ne duca inapoi in trecut, in haos si frica iar Marcel Ciolacu nu doar ca il tolereaza, dar il si promoveaza, conform News.ro."Ce face un om care primeste interdictie in Republica Moldova pentru ca e considerat un risc de destabilizare? Candideaza la presedintia Romaniei. Ce face un premier in functie care e informat oficial ca personajul care candideaza la presedintia Romaniei de mai sus e un ... citește toată știrea