Elena Udrea a fost adusa in tara

Fostul ministru Elena Udrea, condamnata la sase ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, a fost adusa joi in tara, la cateva zile dupa ce autoritatile judiciare bulgare au decis extradarea sa, informeaza news.ro.Ea a fost preluata de o masina a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, la Vama Giurgiu. Joi seara, ea a ajuns la Penitenciarul Targsor.Surse din penitenciar au declarat ca Udrea a fost asteptata la intrarea in inchisoare de jurnalisti si de reprezentanti ai societatii civile. ... citeste toata stirea