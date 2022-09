Elena Udrea , o noua actiune de contestare a sentintei in dosarul "Gala Bute"

Avocatii Elenei Udrea au apelat in instanta, in incercarea de a o elibera din penitenciar, la o procedura despre care DNA sustine ca nu este prevazuta de legea penala, noteaza Agerpres.Udrea este detinuta in Penitenciarul Targsor, unde executa o pedeapsa de 6 ani primita in dosarul "Gala Bute". Sentinta de condamnare definitiva a fost data in iunie 2018 si confirmata in aprilie 2022 prin respingerea unei contestatii in anulare. Fostul ministru a ajuns in inchisoare pe 16 iunie 2022, dupa ce a ... citeste toata stirea