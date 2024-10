Elevi multi, dascali putini. In Bucuresti, un cadru didactic este responsabil de educatia a 17 elevi, fata de media nationala de 14

a(Trade Mark)In total, in Bucuresti sunt 8.877 de cadre didactice, responsabile de educatia a 153.600 de elevi din invatamantul primar si gimnazial a(Trade Mark)In sectoarele 2 si 5, un dascal este responsabil de 18 elevi, iar in sectorul 4 raportul este de 17 elevi la un profesor a(Trade Mark)Per total, Romania are un raport de 14 elevi per cadru didactic, a patra cea mai mare valoare din UE.In Bucuresti, raportul elevi/cadru didactic in invatamantul primar si gimnazial variaza intre ... citește toată știrea