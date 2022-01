Elevii si studentii pot cere bani de la in vederea achizitiei unui calculator si in acest an

Programul "Euro 200" de acordare a unui ajutor financiar elevilor si studentilor in vederea achizitionarii de calculatoare va continua in acest an, bonurile de achizitionare vor fi distribuite in perioada 16 august - 31 august, iar cumpararea propriu-zisa va fi in perioada 16 august - 14 octombrie.Conform Ordinului Ministerului Educatiei 3.020/2022, publicat in Monitorul Oficial nr. 62 din 20 ianuarie 2022, elevii si studentii au termen pana la data de 14 aprilie pentru depunerea cererilor si ... citeste toata stirea