Eliminarea celor 200.000 de posturi vacante in sistemul public se pare ca este aproape imposibila pentru premierul Marcel Ciolacu, deoarece majoritatea acestora se afla in institutiile care asigura buna functionare a statului, potrivit unui document publicat de Digi 24.Este vorba de institutii care s-au confruntat permanent cu lipsa de personal si care acum ar trebui sa renunte la posturile in care nu s-au facut angajari.Dintre cele 200.000 de posturi care ar trebui sa nu mai fie scoase la ... citeste toata stirea